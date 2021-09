Weltraum: Wie Frauen die Größe von Sternen berechnet haben

Ich lese gerne Bücher über Frauen, die Pionierleistungen in Wissenschaft und Technik erbracht haben, wie z. B. Marie Curie und Lise Meitner. Zuletzt hat mich dieses Buch über die Frauen am Harvard-Observatorium fasziniert. Anhand von Glasfotoplatten berechneten sie die Position und Größe von Sternen, entwickelten Methoden, um die chemische Zusammensetzung von Sternen zu bestimmen und in einem System zu katalogisieren. Wie diese Frauen an der Enträtselung des Weltraums gearbeitet haben, ist inspirierend.

* Die Schauspielerin spielt mit dem Portraittheater „Sternenfrauen“: ab 4. Oktober, www.drachengasse.at

