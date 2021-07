Mit Starfotografen Steve McCurry auf Weltreise gehen und andere Freizeittipps

5/8erl in Ehr’n Ost-West-Meeting der besonderen Art beim Festival Glatt & Verkehrt: Das Soul-, Funk-, Reggae- und Fun-Ensemble um Bobby Slivovsky und Hanibal Scheutz trifft beim Winzer Krems auf das 2005 gegründete Jazzorchester Vorarlberg. In den üppigen Arrangements dieses Programmes erhalten Achterl-Klassiker wie „Badeschluss“ zusätzlich eine umwerfende Energie.

21. Juli, ab 18 Uhr, www.glattundverkehrt.at

Legendary Burgundy Street Jazzband Apropos Achterl in Ehren. Jazzig geht’s weiter, beim Open Air im Gasthaus Lindwurm in WienHietzing. Nach Monaten des verhaltenen Fingerschnippens spielt das routinierte Ensemble um Klarinettist Günther Graf seinen so vertrauten wie beliebten Ragtime-Blues-New-Orleans-Dixie-Swing vor dem Ausflugslokal an der Tiergartenmauer Lainz. Im Stil des New Orleans Revival Jazz werden Klassiker des Genres so beherzt dargeboten, dass man sich beinahe im US-amerikanischen Süden wähnt. Der Duft des Schnitzels aus der Lindwurm-Küche bringt einen rasch in die Realität zurück. Wer beides genießen will, sollte einen Tisch reservieren und frühzeitig kommen.

22. Juli, 19.30 Uhr, Wien 13, Ghelengasse 44, Tel. 01/879 77 04, www.gasthaus-lindwurm.at

Damaged Goods Spannende Uraufführung beim Impulstanz-Festival im Volkstheater in Wien: Choreografin Meg Stuart und Regisseur Philippe Quesne jagen für das Stück „Cascade“ sieben Tänzer und Tänzerinnen durch expandierende, aufplatzende und kollabierende Zeitblasen. Ob sich die Irrfahrt des multinationalen Ensembles in einem Atlantis der Vergangenheit abspielt oder doch in der Zukunft, muss im Publikum jeder für sich entscheiden.

17. & 19. Juli, 21 Uhr, www.impulstanz.com