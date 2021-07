Trachten-Sonntag: Fesche Dirndln am Bauernhof treffen und andere Freizeittipps

Turandot Wer die Premiere im Fernsehen gesehen hat, weiß: Live ist eben doch nicht so einfach zu ersetzen. Natürlich mag die Megabühne im St. Margarethener Steinbruch mit ihrer Dimension und ihren vielen Details so manchen überfordern. Aber tut das nicht die Musik von Giacomo Puccini auch? Wer sich also von einer Anfahrt samt anschließender Parkplatzsucherei nicht abschrecken lässt, wird – sofern einem kunterbunten Action-Mix nicht abgeneigt – beglückt wieder nach Hause fahren; mit Martina Serafin, Donata D’Annunzio Lombardi, Leo An, Jonathan Winell.

Bis 21. August, 20 bzw. 20.30 Uhr, www.operimsteinbruch.at

Katharina Strasser Raus aus der Stadt, rein in die Sommerfrische. Damit das Vergnügen nicht für’n Hugo ist, bietet sich abends das Parkhotel Hirschwang in Reichenau an der Rax an. Auf den Spuren von Cissy Kraner und Hugo Wiener geben Kathi Straßer und Boris Fiala den Liederabend

„Alles für’n Hugo“. 26. Juli, 19 Uhr, www.parkhotelhirschwang.at

