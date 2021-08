Winnetou in Winzendorf: Warum Karl-May-Festspiele faszinieren

Für derartige Festspiele Menschen zu finden, die reiten und sprechen können, sei es nicht immer ganz leicht, meint Intendant Exel. „Und es ist schwieriger, wen zu finden, der sprechen kann.“ Seine liebe Not hatte übrigens auch Karl May mit der Dramatisierung seiner Stücke. Der Autor selbst hatte die Idee, seine Helden auf die Bühne zu bringen. So recht wollte das aber nicht gelingen. Er hat lediglich ein Drama vollendet, das tausende Verse umfassende „Babel und Bibel“. Und auch das wurde zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt.

Die ersten Theaterstücke

Das erste bekannte Bild, auf dem sich Winnetou und Old Shatterhand die Hand reichen, stammt aus dem Jahr 1919. Es gehört zu einer Aufführung des Deutschen Theater München. Zehn Jahre später schlichen die Blutsbrüder in Berlin auf der Bühne herum, um Halunken zu jagen. Die Begeisterung war enorm, in ganz Deutschland wollte man Karl-May-Stücke sehen. (Nachzulesen in Nicolas Finkes und Reinhard Marheineckes „Karl May auf der Bühne“).

Nicht immer waren die Darsteller Blutsbrüder. In Berlin gab Hans Otto den Winnetou und Ludwig Körner den Old Shatterhand. Auf der Bühne waren sie Freunde. Im wahren Leben wurde Otto als Kommunist 1933 von den Nazis ermordet, Ludwig machte später Karriere als NS-Funktionär.

„Winnetou und das Halbblut“ läuft in Winzendorf noch an den Wochenenden bis 22. August. Infos: festspiele-winzendorf.at

In Kirchberg am Wagram steht an den Wochenenden bis 28. August „Im Tal des Todes“ auf dem Programm. Infos: winnetouspiele-wagram.at