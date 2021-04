Willkommen im Eiermuseum: Schon einmal ein Dino-Ei gesehen?

In allen Kulturen, Religionen und Mythologien der Welt wird das Ei als Symbol der Schöpfung und des Lebens verehrt. Im Christentum gilt das Durchbrechen der Eischale und das Schlüpfen des Kükens als Sinnbild für die Auferstehung Christi aus dem „aufgebrochenen“ Grab. Nach christlichem Glauben tritt der Mensch gewordene Gott aus der Finsternis des Todes ins Licht des Lebens. Aus diesem Grund überreichen wir einander zu Ostern bunte Eier. „Christus ist auferstanden“, sagen dazu Gläubige der orthodoxen Kirche.



Aber das Ei ist auch in anderen Weltreligionen präsent. So taucht die Eiform etwa als Zierrat oder bei Leuchtelementen in Moscheen auf. In buddhistischen Tempelanlagen Myanmars (Burma) werden kunstvoll geschnitzte Holzeier zum Kauf angeboten. In ihre Schale sind dekorative Muster gebohrt, in ihrem inneren Hohlraum befindet sich eine ebenfalls aus Holz geschnitzte Tierfigur als Glücksbringer.



Eiform in Plastiken

Bertoni griff das Ei-Thema auch in seinem künstlerischen Schaffen auf: So schuf er etwa eine überlebensgroße halbe Eischale, die an der Innenseite gestaltet ist wie die Wand eines Uterus. Man kann sich hineinlegen, sich wie ein Fötus fühlen oder sich wie der hinduistische Schöpfergott Brahma aus dem Ei neu erschaffen. In vielen von Bertonis Arbeiten taucht die Eiform auf, etwa am Fuße oder an der Spitze einer Säule oder bei der Gestaltung von eiförmigen Brunnen.