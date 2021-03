Trend "vertikales Wandern": Was für ein Ausblick!

Man ist hier zwar auf beinahe 2.000 Metern Seehöhe, aber auch praktisch genau am Äquator, wie der Name des Landes so treffend suggeriert. Dann öffnet sich der grüne Vorhang für eine Hängebrücke über die Schlucht, die aussieht wie die Mutter aller Hängebrücken, die man aus Abenteuerfilmen kennt. Von hier aus sieht und hört man schon, wie der Rio Verde im ungebremsten Fall hinunterdonnert. Über eine Folge steiler Stiegen kommt man dann auf eine Plattform, und dem Kessel, in dem der Rio Verde brodelt und schäumt, so richtig nah. Und manche Touristen schwören, sie hätten mitten in diesen tosenden Wassermassen, ganz unten in der Gischt, einen dunklen Felsen gesehen, der aussieht wie ein Totenkopf. Oder wie der Teufel selbst?

Die Himmelstreppe

„Stairway to Heaven“ in echt? Jawohl, auch das gibt’s. In O’ahu, Hawaii, führen insgesamt 3.922 Stufen auf den knapp 800 Meter hohen Pu’ukeahiakahoe. Klingt für einen Bewohner alpiner Regionen jetzt vielleicht nicht gar so beeindruckend, ist es aber, wenn man quasi direkt von der Meereshöhe aus lossteigt.