Alles, was Männer brauchen: Toys for Boys

Und weil diese ursprünglichen Verhaltensweisen in vielen von uns nicht mehr ganz locker abrufbar sind, ein wenig zu gut vergraben unter metromännlichen Benimmregeln, sind ein paar Wegweiser gar nicht so schlecht. So als Erinnerungshilfe quasi.

Mit „Männersachen“ ist gerade ein in dieser Hinsicht gut gelungenes Buch erschienen, Typen wie Wladimir Kaminer („Russendisko“) bieten Lesestoff, den Mann richtig gerne mitnimmt. Oder Scott Toepfer, der genau das macht, wovon so viele immer nur träumen: Er kauft sich ein altes Bike und zieht mit Kumpels, die auch alte Bikes haben, ziellos durch Kalifornien (Bild ganz oben). Dazu gibt’s großartige und bisher kaum gesehene Fotos von Männer-Ikonen wie Sean Connery, James Hunt – und den Boss, wenn’s ums Mannsein geht, 60s-Hollywood-Ikone Steve McQueen. Immer wieder und nicht ein Mal zu viel.