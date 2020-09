Taschenmesser: Scharfe Sache

Und auch wenn das Figurenschnitzen dann nicht so hinhaute wie bei „Michel aus Lönneberga“, konnte man doch immer und jederzeit an einem Stück Holz herumsäbeln und sich dabei fühlen wie Tom Sawyer. Der große jugendliche Abenteurer der US-Literaturgeschichte war im Gegensatz zum schwedischen Lausbuben künstlerisch auch nicht sonderlich begabt und beließ es hauptsächlich beim Stöckchenspitzen. Es geht ja ums Feeling, meine Herren, um alles, was mit so einem Teil mitschwingt, man muss nicht gleich zum Herrgottschnitzer werden deshalb.

Selbst ist der Mann

Die Zeiten, in denen man so ein Taschenmesser tatsächlich vom Opa bekommen hat, sind natürlich längst vorbei. Man ist vorsichtig geworden mit den Kindern und Messer sind doch viel zu gefährlich, beim Schnitzen verletzt man sich viel zu schnell, an einem Ast rumzuschnipseln muss doch auch wirklich nicht sein in der Stadt, und weiß Gott, was da sonst noch alles passieren kann. Klar, alles schon gehört und vielleicht auch selbst gesagt.

Dafür kaufen sich heute Männer jeder Altersstufe selber eines, und man findet Taschenmesser im Handschuhfach des Jaguars eines Erfolgsarchitekten genauso wie in der schräg umgehängten Skiwimmerl des Start-up-Hipsters und in der Hosentasche des distinguierten Rechtsanwalts. Gut, einfach „eines“ zu sagen, wird diesen Taschenmessern nicht gerecht, immerhin ist eines der begehrtesten unter ihnen ein Ausstellungsstück im New Yorker Museum of Modern Art: das französische Opinel.