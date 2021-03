Warum die Girlband Tic Tac Toe jetzt cool ist

Und das muss man - egal ob man die Band oder die Hymnen auf sie gut findet - schon zugeben. Lee, Jazzy und Ricky haben schon heiße Eisen angepackt. In "Bitte küss mich nicht" thematisierten sie Kindesmissbrauch. In "Leck mich am A, B, Zeh" schimpften sie einen Burschen, der sich - trotz der HIV-Gefahr kein Kondom überziehen will.

Rapperin Antifuchs liebt Tic Tac Toe

Die Rapperin Antifuchs hat zuletzt auch im Interview mit dem Musikexpress eine Lobeshymne auf das Trio geliefert. "Auch Tic Tac Toe haben Unglaubliches geschaffen. Die waren einfach sehr provokant und mutig für die Zeit. Wenn ich daran denke, wie ich vor 10 Jahren belächelt wurde, als ich angefangen habe. Und für Tic Tac Toe muss das ja noch schwieriger gewesen sein. Das waren starke Frauen, die sich mit harten Texten positioniert haben. Egal ob für die Texte geschrieben wurden, die haben auf jeden Fall etwas für Frauen im Rap bewirkt."

Die hätten viele Mädchen zum Rappen motiviert - auch wenn sie als zusammengecastete Gruppe in Rap-Szene-Augen nicht wirklich "real" gewesen wären: "Ohne die gäbe es uns vielleicht gar nicht."