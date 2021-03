"Kochen mit Kamala": Was zaubert die mächtigste Frau der Welt am Herd?

Ob "Monster Cookies" oder der Truthahn zu Thanksgiving, wann immer US-Senatorin Kamala Harris auf Instagram oder YouTube den Kochlöffel schwang, war die Netz-Community begeistert. "Mmmmm, diese Cookies schauen fantastisch aus", postete etwa eine Fay. Und vor einem Monat meinte eine gewisse Amanda: ,Sie müssen ein Kochbuch schreiben."

Ein Kochbuch der frischgebackenen US-Vizepräsidentin liegt zwar noch nicht vor. Aber mit "Der Wahrheit verplichtet - Meine Geschichte" seit heute die Autobiografie von Kamala Harris (Siedler Verlag, 336 Seiten, Euro 22,95).

Und hier liest man auch, wo die Juristin die einschlägigen Kenntnisse erwarb: in der Küche ihrer Mutter, der gebürtigen Inderin Shyamala Golpalan. Die vor zwölf Jahren verstorbene Ernährungswissenschaftlerin und Absolventin der Universität Delhi war eine echte Virtuosin. "Meine Mutter kochte wie eine Wissenschafterin", schreibt Harris. "Immer war sie am Experimentieren - einen Abend gab es eine Rindfleisch-Austern-Pfanne, am nächsten Kartoffelpuffer. Selbst mein Pausenbrot war ein Experimentierfeld. Schon im Bus fragten meine Freundinnen, die immer nur Wurst oder Erdnussbutter mit Marmelade auf ihren Sandwiches hatten: ,Kamala, was hast du heute wieder dabei?'