Warum sind stundenlange Urlaubsvideos mit fluffiger Musik so beliebt?

Sie sind ein höchst interessantes Phänomen, die Musikvideos, die seit geraumer Zeit millionenfach auf Youtube geklickt werden. Sie sind alle mit lasziv posierenden Frauen aufgemacht, versprechen mit Meeres- und Strandparty-Bildern Sommer und sind mit "Deep House" untermalt (das aber viel mehr EDM als Deep House ist). Und sie dauern Stunden lang. Seit Corona boomen sie offenbar noch mehr. Zigfach fragt wer in der Kommentar-Sektion: "Wer sieht sich das noch aller während der Quarantäne an?"

Aber warum eigentlich funktioniert die Mischung aus Stock- und Drohnen-Videos, selbstgedrehten Handy-Aufnahmen und eingängiger Musik so gut? Die Expertinnen und Experten der KURIER Freizeit haben sich die Köpfe zermartert und wagen mehrere Vermutungen. "Weil sie als Sehnsuchtsclips für ferne Ziele ebenso gut funktionieren, wie sie auch in unserem Kopf einen Erinnerungsschalter an vergangene Urlaube umlegen: einfach, aber wirksam!", war eine Meinung.