Warum geht in der Waschmaschine immer eine Socke verloren?

Die Waschmaschine von Kollegin Barbara Reiter ist eine coole Socke. Sie erinnern sich? Vergangene Woche stand an dieser Stelle, dass die Maschine mit Franz Schuberts „Forelle“ aufspiele, sobald das Waschprogramm fertig sei. Mein Vollwaschautomat ist nicht so begabt und irgendetwas stimmt nicht mit ihm: Denn beim Zusammenlegen der Wäsche sind immer mehr Einzelgänger unter den Socken- und Strumpfpaaren zu finden. Paarweise werden sie hinein geschmissen, einzeln kommen sie wieder raus, was ist da los? Eine Frage für die Wissenschaft.