So geht Sommer: Stars zeigen, wie Lebensfreude aussieht

Und hier sein eigenes "Sommergedicht":

ein wahrer sommer wie er früher einmal war wird’s bei uns nimmer gebn / des werma net dalebn / der summerspaß wird haß / de trockenheit ka lerchalschaß / zusaummenhänge woi ma net vasteh / uns wird die lust auf an summa no vageh

Michael Stavaric, Schriftsteller

Das Werk des österreichisch-tschechischen Autors umfasst u. a. Romane, Essays und Kinderbücher.

Aktuell: „zu brechen bleibt die See“, ein Plädoyer für die Poesie.

Einmal im Sommer

Einmal, da war ich mit meiner Mutter schwimmen, ich konnte nicht schwimmen, Mutter schwamm wie ein Fisch. Sie ist beweglich, biegsam, wenn sie untertaucht, kann sie länger die Luft anhalten, als sonst jemand, den ich kenne. Michael, sagt sie, ich bringe dir Schwimmen bei, jeden Tag im Sommer, bis du es kannst. Wir, sie, ich, gehen zum See, im Sommer, in den großen Ferien, es ist stickig und heiß. Zunächst, wir liegen in der Wiese, später, wir liegen im flachen Wasser, am Rand, die Frösche quaken, es riecht nach Algen, Mutter riecht nach Lavendel, verschluckt einen Wasserläufer, mir ist so, als würde ich gerade geboren. Mutter zieht mich tiefer, zeigt, wie man Arme bewegt, Beine, was Koordination ist, ich verstehe nicht, aber es hört sich ungemein klug an, Mutter und ihre raue Stimme. Die Fische knabbern an meinen Zehen, wir schwimmen bis zur Mitte des Sees, nur die Sonne folgt, über uns, die folgt aufs Wort.

(Text: Michael Stavarič, in Anlehnung an seinen Roman „stillborn“)

Michael Pammesberger,

„KURIER“-Karikaturist seit 1997