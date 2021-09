Ein Blick in die Arbeit von Naturforschern macht deutlich, was sich in den oberen Etagen von Bäumen tut. Nalini Nadkarni etwa kletterte bereits als Mädchen auf Bäume. Später widmete die Baumkronenforscherin ihr Leben dem „geheimnisvollsten Teil des Waldes“, wie sie es nennt. Die Wissenschaft hat großes Interesse daran, was der Wald direkt unter dem Blätterdach zu bieten hat und wie es das Ökosystem beeinflusst. Hier gibt es noch immer einiges zu forschen. Geheimnisvoller Lebensraum Erst in den Siebzigern wurde Forschern klar, dass in den Wipfeln der Bäume keine Ruhe herrscht, sondern das große Krabbeln. Vor allem im Dachgeschoß tropischer Wälder wurden in den vergangenen Jahrzehnten weit mehr Insektenarten neu entdeckt als am Boden – mehr noch – als in jedem anderen Lebensraum der Erde.