Hat Gelb auch Einfluss auf Gelsen?

Die Zahl der in Österreich vorkommenden Insektenarten wird auf rund 40.000 geschätzt, so das Österreichische Umweltbundesamt. Klar also, dass die Anziehungskraft unterschiedlich ist. Doch dass die Farbe Gelb (neben Blau) besonders fasziniert, sieht man nicht nur bei Biene und Schmetterling, sondern auch bei Minierfliege, weißer Fliege und Trauermücke.

Gegen die genannten Fliegen und Mücken setzen Gärtnereien Gelbtafeln ein, um sie anzulocken. Hat Gelb auch Einfluss auf Gelsen? „Generell ist für Stechmücken die wichtigste Komponente das, welches wir ausatmen“, so Insektenforscherin Carina Zittra von der Uni Wien. „Wir ziehen, während wir uns bewegen, eine lange Fahne hinter uns her. Die Gelsen folgen dieser Fahne und können das Kohlendioxid aus bis zu 50 Meter Entfernung wahrnehmen.“ Erst wenn sie uns nahe sind, beginnen sie sich optisch zu orientieren, helle Kleidung, so Studien, meiden sie eher als dunkle.