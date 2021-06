Warum schauen wir eigentlich so gerne aufs Wasser?

Wir wollen am See sitzen oder am Fluss, am liebsten aber am Strand, erste Reihe barfuß am Meer. Sogar das Freibad ist besser als nichts. Jeder kennt dieses Gefühl, beim Blick über die glitzernde Oberfläche eine Zeit lang aus der Zeit zu fallen, Alltag, Sorgen und Stress zu vergessen. Für ein Zimmer mit Meerblick sind wir sogar bereit, ein paar Scheine mehr draufzulegen.

Schon der Weg zum Wasser beflügelt. „Wenn man sich dem Meer nähert und das erste Fleckchen Blau entdeckt, kann allerlei passieren“, so Cracknell. „Man lächelt, atmet tief durch oder beschleunigt seinen Schritt, weil man sich darauf freut, die aromatische Seeluft einzuatmen sowie Sonne und Wind im Gesicht zu spüren.“

Wir können über die Wasseroberfläche direkt in unsere eigene Seele schauen. Das wusste schon der Schweizer Psychologe C. G. Jung, laut dem das Meer in unseren Träumen und Fantasien für das Unbewusste steht. Eigentlich logisch, wenn wir also am Ufer sitzend uns selbst wieder näher kommen. Das passt zu einer englischen Studie mit 22.000 Teilnehmern, die ergab, dass sich Menschen umso besser fühlen, je näher sie an einer Küste oder an einem Strand leben. Ist nur Land in Sicht, geht der schnellste Weg dorthin eben per Mausklick.