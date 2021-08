Intolleranza 1960

Ein würdiger Abschluss der diesjährigen Salzburger Festspiele: Luigi Nonos Oper über Macht, Missbrauch und Menschenwürde hat auch 60 Jahre nach ihrer Uraufführung nichts von ihrer

Magie verloren. In der Inszenierung von Jan Lauwers und dem Dirigat von Ingo Metzmacher gibt es am Sonntag die letzte Gelegenheit.

29.8., 18 Uhr https://www.salzburgerfestspiele.at

Theater am Spittelberg

Eigentlich müsste man jeden Sommerabend hier verbringen: am Spittelberg. Schönes Grätzel, super Gigs, dieser Tage besonders. Denn da lernt man Wien von einer ganz eigenen Seite kennen. 28. & 29. 8., 19 Uhr gibt es Zauberkunst, Clownerie & Komik mit der "Bajazzo Invasion".

Am Montag sagten Die Strottern verwundert "schau di an"; am Dienstag folgt Andrea Eckert dem Lebensweg zweier großer Künstlerinnen aus Wien - Lotte Lenya und Greta Keller. Am Mittwoch präsentieren Ernst Molden und Walther Soyka die Magie von klugen Liedern, die mit Gitarre und Knöpferlharmonika serviert werden. Am Donnerstag jazzt sich mit Jasmin Meiri die Enkelin von Arik Brauer durch eine Klezmer-Swing-Talkshow von Roman Grinberg. Und am Freitag gastiert das Diknu Schneeberg Trio.

jew. 19 Uhr, https://www.theateramspittelberg.at