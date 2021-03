Wohin am Wochenende? Ausflugstipps mit Sisi und Dino-Skeletten

Apropos historisch, mittlerweile werden nicht nur Kunstwerke auf Auktionen gehandelt, sondern auch Knochen. Das als "Stan" bekannte Fossil eines Tyrannosaurus rex (oben) kam vergangenen Oktober bei Christie's in London unter den Hammer. Verkauft wurde es für einen Rekordpreis von 31,8 Millionen US-Dollar an einen anonymen Bieter.

Naturhistorisches Museum Wien

Im Forschungsmuseum am Ring https://www.nhm-wien.ac.atwürde man sich von Dinos nie trennen, dort bringt man sie sogar in Bewegung. Vorbeischauen im Sauriersaal ist also Pflicht. Der aktuelle Hit aber ist die Sonderausstellung "Ablaufdatum. Wenn aus Lebensmitteln Müll wird."

Allein in Österreich landen aktuellen Studien zufolge pro Haushalt jährlich bis zu 133 Kilogramm an genussfähigen Lebensmitteln im Müll. Wir alle müssen uns hier bei der Nase nehmen. Und umdenken. Hier werden unter anderem auch Wege aufgezeigt, wie dem Teufelskreis der Verschwendung zu entkommen ist.

Wien 1, Burgring 7, Eingang: Maria-Theresien-Platz

Mi-Mo 9-18.30 Uhr

Durch die Stadt flanieren

Egal, ob nun von der City aus oder von Ihrem Grätzel, der Aktionsradius Wien hat unter dem Begriff "StadtFLANERIEN" https://www.stadtflanerien.atStreifzüge durch alle 23 Wiener Bezirke zusammengestellt, die Lust auf die vielleicht unbekannten Ecken und Seiten eines Stadtteils machen.

Einfach vorab online stöbern und sich akustisch, visuell und literarisch mit den verschiedenen Bezirken auseinandersetzen. Und dann vielleicht die kleine, große Welt von Rudolfsheim-Fünfhaus entdecken; mit dem Billardmuseum, dem Nibelungenviertel undundund