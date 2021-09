Zappt man jetzt durch die Sender, hat man oft das Gefühl, dass alles grauslicher geworden ist.

Wenn man sich anschaut, was gerade alles in unserer Welt vor sich geht, ist das auch kein Wunder. Ob Filme, Serien oder Romane, die Kunst ist natürlich immer ein Spiegel der Zeit, in der sie entsteht. Unsere Wirklichkeit ist durch die allgegenwärtige Vernetzung unglaublich intensiv und schnelllebig. Das ist nicht nur anstrengend, sondern konfrontiert uns auch mit unserer Machtlosigkeit angesichts des vielen Leids. Das beeinflusst natürlich das Lebensgefühl vieler.

Sie haben nun mit „Geschichten vom Franz“ bereits die zweite Verfilmung eines Buches von Christine Nöstlinger gedreht. Spielen Sie anders, wenn Sie an Kinder- und Jugendfilmen mitwirken?

Die Ernsthaftigkeit des Arbeitens ist in Kinderfilmen keine andere. Im Gegenteil. Und warum sollte man Kindern anders begegnen als auf Augenhöhe? Sie nicht ernst zu nehmen, nur weil ihr Erfahrungsschatz kleiner ist, wäre ein Fehler.

Wäre das eine Flucht vor der Realität, wenn Sie nur mehr in Liebesfilmen mitspielen würden?

Ich habe gerade einen schönen, sehr interessanten Liebesfilm gedreht, der jetzt in Deutschland in die Kinos kommt – „Le Prince“. Eine wahrhafte Geschichte über die Begegnung zweier Menschen zu erzählen, dagegen ist nichts einzuwenden. Ich finde Liebesgeschichten ganz toll. Aber es muss eine Geschichte sein, die Tiefe hat, Ecken und Kanten. Dann kann wahre Romantik entstehen.

Haben Sie als Beatles-Fan eine Träne zerdrückt, als Sie vom Ableben des Rolling-Stones-Drummers Charlie Watts erfuhren?

Ein großer Musiker, er bleibt unvergessen. So ein Verlust ist immer traurig, aber die Endlichkeit gehört nun einmal zum Leben.

Eines haben Sie ihm voraus: Charlie Watts hat nie dort gespielt, wo Sie im Vorjahr aufgetreten sind, im vermutlich modernsten aller Konzertsäle – in der Elbphilharmonie in Hamburg. Wie war das?

Ganz toll. Es gibt Erlebnisse, bei denen man alle Details speichert. Genau so war das in der Elbphilharmonie. Ich bin vor Auftritten immer aufgeregt, diese Form von Lampenfieber, die irgendwie dazugehört, einen alles sehr intensiv fühlen lässt. In der Elbphilharmonie, diesem architektonischen Wunder, konnte ich die Nervosität mit dem ersten Schritt auf die Bühne ablegen und den Auftritt und die Atmosphäre einfach genießen. Das werde ich dem Ernst nie vergessen, diese Möglichkeit gehabt zu haben.

Ernst Molden?

Genau, er hat diesen Abend mit den „Wien-All-Stars“ in Hamburg eingefädelt. Kathi Straßer und Birgit Denk waren dabei, der Nino aus Wien, das ALMA-Ensemble.