Urlaub unterwegs: Die besten Wohnmobile und Campingplätze

Die besten Plätze

Nicht in jedem Caravaner steckt ein Abenteurer. Die einen sind froh, dass sie am Urlaubsort angekommen sind und parken dann 14 Tage auf dem Campingplatz. Andere schlagen „ihr Zelt“ lieber jeden Tag an einem neuen Ort auf. Die einen müssen strikt planen, die anderen können eher einfach drauflosfahren.

Österreich ist ein absolutes Campingland. Darin sind sich sowohl Besitzer von Luxus-Wohnmobilen als auch "Die Camper" aus Linz einig. Roland und Norbert befüllen seit Jahren erfolgreich ihren YouTube-Kanal mit ihren Reisen im In- und Ausland. Weil weite Reisen heuer vermutlich nicht ganz unproblematisch sind, empfiehlen auch sie – sobald die Covid-Verordnungen es zulassen – einen Campingurlaub zu Hause. Ihr Lieblingsplatz ist:

Camping Murinsel im Herzen der Steiermark: Der 5-Sterne-Komfort-Campingplatz in der Nähe des Red-Bull-Ringes ist rund um einen 1,5 ha großen Teich angelegt. https://www.camping-murinsel.at



Seecamping Berghof Direkt am Ufer des Ossiacher Sees gelegen, gibt es neben bis zu 130 m² großen Komfort, auch bis zu 155 m² große Superior-Stellplätze mit privater Hollywood-Schaukel. https://www.seecamping-berghof.at



Veltlinerland Wiener, die in die Camper-Szene schnuppern wollen, können es einmal hier versuchen. In Poysdorf im Weinviertel laden 20 Stell- und 23 Dauerplätze direkt an einem Badeteich zum Glück im Grünen ein. https://www.vinoversum.at/poysdorf/campingplatz