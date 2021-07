„Halfbike II“ nennt sich das eigenwillige Fahrrad ohne Sattel aus Bulgarien: ein Fahrzeug auf drei Rädern in einzigartigem Design. Man tritt stehend in die Pedale und lenkt mit dem Gleichgewicht. Der Bewegungsablauf und die Wendigkeit des Rads erinnern an eine Mischung aus Laufen, Skateboarden und Radfahren. Ein geniales Workout. Die faltbare Lenkstange und die kleinen Räder machen es möglich, das Gerät mitzunehmen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren. Für 400 Euro per Kickstarter vorbestellbar, die Auslieferung erfolgt im Sommer. Infos unter: www.halfbikes.com