Vom Pilot zum Hilfsarbeiter: Welle des Mitgefühls

Mehr als 10 Millionen Menschen haben das Posting inzwischen gesehen, in Tausenden Kommentaren wird Pawelczak Respekt gezollt und Mut zugesprochen. So schreibt jemand: "Was wirklich zählt - heute mehr als je zuvor - ist der Mann und die Person; die Uniform ist ohne dem Mann darin ein leerer Behälter. Ihr Beispiel zeigt wie wichtig der Mann ist, nicht der Titel oder der Beruf. Großes Lob an Sie, Ihren Glauben und Ihre Resilienz!"

Pawelczak ist ergriffen von der großen Anteilnahme und bedankt sich aus tiefstem Herzen: "Mein Posteingang explodiert vor lauter Liebe, Unterstützung und Freundlichkeiten." Er ist überglücklich die vielen Nachrichten zu lesen - besonders, wenn er mit seinem Posting jemand anderen motivieren konnte. Das Leben sei besonders heutzutage sehr hart, aber es gebe keinen Grund aufzugeben. "Wir müssen kämpfen - für uns und unsere Familien."

Abschließend bedankt er sich mit den Worten: "Nach fast einem Jahr habt ihr mich noch einmal um die ganze Welt getragen. Vielen Dank."