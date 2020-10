Video: Schüler täuscht Entführung während Zoom-Calls vor

In Zeiten von Corona hat der Online-Unterricht weltweit natürlich stark zugenommen. Um sich den Schulunterricht zu versüßen, ist es schon fast zum Trend unter Schülern geworden, sich mit kleinen Pranks - sogenannten Zoomnappings - während den virtuellen Unterrichtsstunden bei Laune zu halten. So auch in Kanada, wie Mirror am 10. Oktober berichtete.

In Toronto wollte es der 18-jährige Schüler Tyler während eines Kurses auf die Spitze treiben. Wie aus dem nichts erschienen zwei maskierte Gestalten hinter Tyler und zogen den Schüler aus dem Blickfeld des Bildschirms. Während sich der Lehrer fragte, ob der Junge gekidnappet wurde und man die Polizei rufen solle, waren sich die Klassenkameraden des Schülers zu diesem Zeitpunkt sicher, dass es sich hierbei um einen Streich handeln müsse.