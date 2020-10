Video: "Darfst du mit deinen Gucci-Sachen draußen spielen?" - Kinder fragen Rapper

"Was ist ein Bratan?", "Wann darf man Leuten eine Schelle geben?", "Darfst du mit deinen Gucci Sachen draußen spielen? - Die werden ja dreckig!" - all diesen Fragen stellten sich Rapper Capital Bra und Bozza am 12. Oktober in der Sendung "Late Night Berlin" von Klaas Heufer-Umlauf.

Die neue Rubrik der Late Night Show "Kinder fragen Rapper" fühlt den bekanntesten Rappern der deutschen Musikszene auf den Zahn. Die selbsternannten "Rap-Journalisten" Pauline und Romeo ließen sich die Musikvideos der Rapper, sowie den ein oder anderen Begriff erklären. Den Rappern war die ein oder andere Frage sichtlich unangenehm, jedoch waren sie auch ziemlich amüsiert über die trickreichen Fragen der zwei Kinder - sie versuchten sich der Situation entsprechend betont "korrekt" auszudrücken.

Fragen zu den Preisen ihrer Kleidung wichen sie aus und auch was denn eine "Schelle" sei, umschifften Bozza und Capital Bra gekonnt. "Am besten gibt man niemandem eine Schelle. Wenn jemand böse Worte zu dir sagt, gehst du am besten weg", so Capital Bra zu den Kindern. Bozza scheint das ganze Unterfangen doch ein wenig suspekt zu sein, er lässt seinem Kollegen weitestgehend den Vortritt und lacht sich nur still ins Hemd.

Ob die Rapper nun mit ihren Gucci Sachen draußen spielen dürfen, bleibt ungeklärt, denn diese würden sie - so Capital Bra - ohnehin nur für Videodrehs tragen.