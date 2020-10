Doris Golpashin und ihr Freund Klaas Heufer-Umlauf siezen sich am Set

"Wenn man seinen Partner und besten Freund mit am Set hat, ist es sogar noch ein Stück entspannter. Und lustig."

Und dabei gibt es für die beiden eine wichtige Regel. "Wir sprechen uns am Set prinzipiell nur per Sie an. Das finde ich sehr wichtig", erzählt die Schauspielerin.

Die Serie spielt im Dorf Simmering, im echten Leben wohnen die beiden in der Großstadt Berlin."Ich finde die Mischung aus Großstadt und Land grundsätzlich absolut großartig, auch wenn unser fiktives ‚Simmeringdorf‘ aus ‚Check Check‘ nicht unbedingt das widerspiegelt, was ich mir unter idyllischem Landleben vorstelle. Ich möchte mich nicht für eine Variante entscheiden müssen und denke, ich schaffe es in meinem Alltag ganz gut, in einer Mischung aus beiden Kombinationen, den gesunden Ausgleich zu finden", so Golpashin, die schon in den "Vorstadtweibern" und im Film "Falco" zu sehen war.