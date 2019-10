Doris Golpashin ist in ihrer neuen Rolle kaum wiederzuerkennen

In „Check Check“ spielt sie die biedere Flughafen-Chefin Sabine ("Sie ist der Inbegriff des weißen Gartenzauns in der Provinz."), die auf ihre Jugendliebe Jan trifft. Dieser wird von dem Mann aus ihrem echten Leben, Klaas Heufer-Umlauf, mit dem sie seit 2012 liiert ist und in Berlin lebt, verkörpert.