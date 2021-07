Schweizer Superfan: Wenn du über Nacht zum Internet-Star wirst

Sein Name ist Luca Loutenbach, er ist 28 Jahre alt – und bis vor Kurzem war er der Öffentlichkeit kein Begriff. Das hat sich rasant geändert. Im Grunde in der Zeitspanne von zwei Minuten. Die Arena Nationala in Bukarest, beim EM-Spiel Schweiz gegen Frankreich vor vier Tagen. 22.642 Zuschauer applaudieren, schreien, leiden. Einer von ihnen ist der junge Schweizer – ihn nimmt die emotionale Hochschaubahnfahrt dieser Partie ganz besonders mit.

90. Minute: Frankreich führt 3:2. Schmerzerfüllt fasst Loutenbach sich an den Teamtrikot-Kragen, die Augen geschlossen, das Gesicht schmerzerfüllt gen Himmel gerichtet. Nicht mehr lange, dann ist sein Team aus dem Turnier. 93 Sekunden später: Die Schweiz schießt den Ausgleich, rettet sich in die Verlängerung (und siegt dann sogar im Elfmeterschießen).

Und der Schweizer Fan geht in die Vollen: das Leiberl ausgezogen schreit er mit breiter, nackter Brust und weit aufgerissenen Augen ekstatisch seine Freude ins Oval: eindeutig, „Man of the match“!