Fritten, Tapas, Smörebröd: die besten EM-Fußball-Snacks

Belgien : Italien

Wenn die Roten Teufel spielen, gibt es eigentlich nur einen angemessenen Snack. Zu dem möglichst viel Bier getrunken werden sollte. Bei Italien ist die Sache ein wenig schwieriger ...

Pommes. Ganz klar, zu einem Spiel der belgischen Nationalmannschaft muss man auch den belgischen National-Snack essen, der amerikanische Name "French Fries" ist eine bloße Verwechslung, denn wenn die Fritten wo zuhause sind, dann ist es in Belgien. Aber bitte keine aus dem Gefrierfach! Handgeschnitzt sollten sie sein, und selbst frittiert natürlich. Achtung: Das funktioniert auch bei 180 Grad hervorragend, es muss nichts rauchen und spritzen.Und hier drei Tipps, wie sie außen besonders knusprig und innen cremig werden: 1. Festkochende Kartoffeln verwenden. 2. Vor dem frittieren zwei Stunden in (Essig-)Wasser einlegen oder kurz (3 Minuten) blanchieren. 3. Doppelt frittieren. Der erste Gang mit 160 Grad, bis sie eine leichte, noch blasse Kruste zeigen. Kurz abkühlen lassen, dann nochmal ins Fett, davor aber die Hitze auf 180 Grad rauffahren.

Dazu gibt's Mayo. Ja doch, bei diesen Superfritten ist Ketchup ein Sakrileg! Wer noch immer den belgischen Nachbarn nachtrauert, also der Niederlande, der sollte mal Croquettes probieren. Die panierten Fleischpastetenstangerl. Die mag man außerdem in Belgien eh auch.



Arancini. Ja, man könnte es sich einfach machen und Pizza essen oder Mozarella-Sticks. Aber diese sizilianischen Reisbällchen sind einfach ein Gedicht. 120 g Mozzarella, 40 g getrocknete Tomaten, 25 g Basilikum, 250 g gedünsteten Risottoreis, 150 g Mehl, Semmelbrösel, 80 g geriebenen Pecorino oder Caciovallo (Parmesan geht zur Not auch), 1 Zwiebel, je nach Geschmack: 120 g Erbsen, Semmelbrösel, 1 Ei. Alle Zutaten außer dem Mozzarello gut vermischen. Jeweils ein bisschen Masse in die flache Hand nehmen, einen Würfel Mozzarella und ein Basilikumblättchen drauf, den Teig um den Käse schließen. Panieren. Frittieren. Abtropfen lassen.