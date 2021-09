Russische Touristin wollte Selfie im Sarg - und blieb stecken

Das Video, das die Rettungsaktion zeigt, geht in den Sozialen Netzwerken mittlerweile viral. Wo genau sich der Vorfall abgespielt hat, ist unklar. Dutzende Twitter-User sind der Meinung, dass es sich um die Lazarus-Kirche in Larnaka handelt. Russische Medien hingegen gehen davon aus, dass die Touristin in den Königsgräbern des archäologischen Parks in Paphos unterwegs war. Einig sind sich alle, was den Hintergrund der missglückten Exkursion angeht: Der Vorfall sollte eine Lektion für alle Touristen sein, die historische Bauten für derartige Zwecke nutzen.