Restaurant verrechnet 38 Cent extra für "dumme Fragen"

Wer im Restaurant gern mal den ein oder anderen Extrawunsch deponiert oder sich beim Kellner beispielweise über die Zutaten bestimmter Gerichte informiert, sollte "Tom's Diner" besser meiden. Das Restaurant in Denver im US-Bundesstaat Colorado verrechnet in diesem Fall nämlich gerne eine Zusatzgebühr.

Fast einen halben Dollar muss man als Gast unter Umständen zusätzlich zahlen, wenn man eine Frage stellt - nämlich dann, wenn sie besonders "dumm ist". Welche Fragen konkret in diese Kategorie fallen, ist vonseiten des Restaurants allerdings nicht näher definiert. Böswillig sei das aber nicht - die Extragebühr sei witzig gemeint, so Geschäftsführer Hunter Landry. "In Zeiten wie diesen ist es gut, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen", sagte er gegenüber Today Food.