Muss man sehen: Durch Wien mit voller Geschwindigkeit

Auf ihrem Tiktok-Kanal verraten die Wiener auch immer wieder Tipps und Tricks, wie sie ihre viralen Videos produzieren. Was allerdings nicht erwähnt wird: In Wien gibt es über dem Stadtgebiet ein Flugverbot - und das gilt nicht nur für Flugzeuge, sondern auch für Kamera-Drohnen. Seit 31.12.2020 gilt ein neues Regulativ der EU, das eine Registrierung von Drohnen vorschreibt (angelehnt an das KfZ-Kennzeichen-System). Genehmigungen sind bei der Austro Control einzuholen. dronespace.at