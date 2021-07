Wenn die Katze OwlKitty Blockbuster-Filme kapert

Die Katze, die hier zu sehen ist, heißt in Wirklichkeit Lizzy und kommt aus Protland, im US-amerikanischen Orgeon, und ist vier Jahre alt. Wie auf ihrer Homepage steht, bekommt sie für ihre Rollen Gutigkeiten und Streicheleinheiten. Wenn sie gerade nicht spielt, liebt sie Laserpointer, ihre Adoptiv-Katzenmutter und Frischkäse. Außerdem habe sie noch niemals einen Vogel gefangen, heißt es. Den schießt sie also nur ab. Etwa in Pulp Fiction.