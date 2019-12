Mit Snacks vor der Tür überrascht: Paketbote führt Freudentanz auf

Bei einem Paketzusteller sorgte die umsichtige Aktion kürzlich für viel Freude. Als Karim Reed mit einem Paket unterm Arm Oumas Hauseinfahrt entlang ging, entdeckte er plötzlich die Snackbox vor deren Tür. Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera zeigen, wie er "Oh, das ist so nett!" ruft, sich dann über die Goodies beugt und sich freudig daran bedient – bevor es sich tanzend zurück zu seinem Auto bewegt.

Freude auf beiden Seiten

Mit der Snack-Spende schlug Ouma, die sich laut CNN derzeit im Krankenstand von einem Autounfall erholt und nicht sonderlich mobil ist, zwei Fliegen mit einer Klappe. "Ich habe seine ansteckende Energie draußen gehört", sagte Ouma im Gespräch mit CNN. "Er hat mir wirklich den Tag verschönert. Ich fühlte mich plötzlich viel besser."

Und Reed? Der hatte just an diesem Tag vergessen, sein Mittagessen einzupacken. Die Wegzehrung kam also mehr als gelegen. "Damit habe ich für den Rest des Tages durchgehalten", sagte er.

Auf Facebook, wo Ouma das Video am vergangenen Montag teilte, haben dieses bisher bereits Hunderttausende Menschen angesehen. Die US-Amerikanerin bekommt nun Nachrichten aus Amsterdam, London und Australien – von Menschen, die ebenfalls Knabbereien für ihre Zusteller aufstellen.