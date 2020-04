Freude über Berg-Foto: Reine Luft nur wegen Corona-Sperren?

Könnte auch an Regen liegen

Dass dies die Luft verbessert habe, ist aus Expertensicht aber noch nicht bewiesen. "Ich vermute, dass die Luftverschmutzung in Nairobi wegen der Einschränkungen im Durchschnitt weniger stark ist, vor allem auf Straßenniveau", sagte Sean Khan, ein Experte beim UN-Umweltprogramm ( UNEP) - vermutlich wegen des geringeren Verkehrs und Bauarbeiten. Allerdings zeige einer von mehreren Sensoren in Nairobi - in der Nähe einer Fabrik - viel höhere Werte als normal an. Aus seiner Sicht müssten Daten noch weiter ausgewertet werden, um richtige Schlüsse ziehen zu können.

Dass der 5.199 Meter hohe Mount Kenya so deutlich von Nairobi aus zu sehen ist, könne prinzipiell schon an einer auf die Corona-Sperren zurückgehenden geringeren Luftverschmutzung liegen, sagte Khan. Aber es könne auch mit anderen Faktoren zusammenhängen, etwa dem vielen Regen derzeit.