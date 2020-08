Frau färbt ihre Katze unabsichtlich gelb

Thammapa Supamas lebt mit ihrer Katze in Thailand. Unabsichtlich hat sie die ursprünglich weiße Katze jetzt gelb gefärbt. Man fragt sich, wie das passieren kann?

In einem Posting am 23. August auf Facebook erklärt sie, mit Kurkuma eine Pilzinfektion auf den Beinen ihrer Katze behandeln zu wollen. Dazu teilt sie Fotos, die ihre gelb-gefärbte Katze zeigen. Die Reaktionen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten. Mehrere User posten Bilder von ihren eigenen Katzen, die sie ebenfalls gelb gefärbt haben. Ob unabsichtlich oder absichtlich ist nicht immer ersichtlich.