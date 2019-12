Einzelhaft: Kater befreite andere Katzen aus Tierheim

Die Mitarbeiter des "Friends for Life"-Tierheims in Houston haben alle Hände voll zu tun. Nebst ihren herkömmlichen flauschigen Schützlingen haben sie es nämlich seit geraumer Zeit mit einem besonders raffinierten Exemplar von Stubentiger zu tun: Quilty. Nicht nur, dass der Kater Türen öffnen kann, er entlässt auch gerne seine "Mitinsassen" in die Freiheit und führt so regelmäßig Massenausbrüche im Heim an. Konsequenz: Einzelhaft für die Miez.

#FreeQuilty

"Quilty lässt sich nicht einsperren. Und hat keine Scham. Quilty liebt es, andere Katzen aus ihrem Zimmer zu lassen. Immer wieder. Mehrere Male am Tag", heißt es auf der Facebookseite von "Friends for Life", wo die Pfleger auch immer wieder Updates vom "inhaftierten" Quilty posten.