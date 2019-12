Abenteuerliches Video: Hai wirft Siebenjährigen vom Surfbrett

Jeder Surfer fliegt mal vom Brett. Doch nicht jeder wird von einem Hai vom Board geworfen– und bleibt dazu noch unversehrt.

Passiert ist das dem siebenjährigen Chandler Moore. Weltweit wird dieser Tage über den Buben berichtet, der am vergangenen Samstag am New Smyrna Beach in Florida von einem Hai vom Surfbrett geworfen wurde.

"Es hatte fast 27 Grad, es war sonnig und die Wellen waren gut", erinnert sich Chandlers Vater, der 40-jährige Shaun Moore, im Interview mit CNN. "Der Strand war überfüllt und es waren eine Menge Surfer unterwegs."

Vater und Sohn gingen mit ihren Brettern ins Wasser. Laut Moore ist Chandler ein Ass am Brett: Er surft seit seinem vierten Lebensjahr.

Schon kurze Zeit später erspähten die beiden eine gute Welle. Mit einem kleinen Schubs beförderte Moore seinen Sohn auf den Wellenritt. Als Chandler auf dem Brett zu stehen kam, wurde er jedoch von "etwas" herunter gestoßen.