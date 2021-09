Kurioser Tweet: Deutsche Bahn sucht "bezaubernde Dame"

Es gibt viele Situationen im Leben, in denen man sich wünscht, der Zug möge doch endlich ankommen. Und dann gibt es eine Handvoll, in der man die Ankunft am liebsten ewig hinauszögern möchte. So erging es auch einem Bahn-Reisenden am Donnerstag, für den die zu frühe Ankunft traurige Folgen hatte. "Da ist man gerade mit einer bezaubernden Dame ins Gespräch gekommen, dann kommt der Zug 5 Minuten zu früh in München an und beendet die Unterhaltung. Ich prangere das an @DB_Bahn!" schrieb der Twitter-User.