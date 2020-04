Der "Tik Tok Doc" hellt die Stimmung in der Corona-Krise auf

"Heute bekam ich eine Nachricht von jemandem, dessen Frau in einem Covid-19-Team arbeitet und die Videos so erheiternd fand", erzählt Campbell. Auch Patienten schreiben ihm. Ein Mann, der an Lungenkrebs leidet, bedankte sich dafür, dass die Clips seine Quarantäne erträglicher machten.

Die meisten Reaktionen erhält der tanzende Arzt aus New York - jener Stadt in den USA, die am stärksten von der Pandemie betroffen ist. "Nach einem langen Tag schaue ich mir so gern Ihre Videos an", lautet eine der Nachrichten aus der Stadt. Andere New Yorker schreiben, dass sie die Videos zusammen mit kranken Familienmitgliedern ansehen.

Klinik-Mitarbeiter tanzen durch die Pandemie

Anfangs hätten die Kollegen in seiner Klinik gezögert, mit ihm vor der Kamera zu tanzen, sagt Campbell. Doch angesichts der vielen positiven Reaktionen schwingen sie nun gemeinsam mit ihrem Anästhesisten das Tanzbein.

Auch seine Chefin Renee Edwards ist begeistert: "Dr. Campbells Energie und Charisma sind ansteckend", sagt sie. "Er hat einen einzigartigen Weg gefunden, die Kraft des positiven Denkens in seine tägliche Arbeit zu integrieren und so die Stimmung der Patienten und der Kollegen gleichermaßen zu heben." Selbst die Gouverneurin des Bundesstaates, Kate Brown, lobte die Tanzclips, und Sängerin Janet Jackson verbreitete eines der Videos über Twitter.