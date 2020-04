Dieser Polizeihund ist darauf trainiert, verstecktes Klopapier zu erschnüffeln

Normalerweise ist es der Job des kleinen Mac, bei der schottischen Polizei Drogen ausfindig zu machen und Straftäter bloßzustellen. Der vierbeinige Cop hat aber noch ganz andere "Talente", wie seine menschlichen Kollegen nun auf Twitter unter Beweis stellten. Mac kann nämlich auch in Zeiten wie diesen in besonders "brenzligen" Situationen eingesetzt werden. Genau dann, wenn es eng wird - und ein besonders rares Gut gebraucht wird. Mac spürt auf Kommando tatsächlich jede noch so gut versteckte Toilettenpapierrolle auf. Das Klopapier dürfte den schottischen Polizisten also noch nicht ausgegangen sein - genau, wie ihr Humor.