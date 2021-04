Apple hat iOS 14.5 und iPadOS 14.5 zum Download freigegeben. Das Update für die Mobil-Betriebssysteme bringt zahlreiche neue Funktionen für iPhones und iPads, allen voran vereinfachtes Entsperren mit Gesichtsmasken sowie verbesserte Datenschutz-Einstellungen für Apps.

Facebook protestiert gegen erweiterten Datenschutz

Die weitreichendste Änderung betrifft den Datenschutz. Apple verlangt künftig von Apps, dass diese transparent kommunizieren müssen, welche Daten zu welchen Zwecken erhoben und weitergegeben werden. Vor der Nutzung der App muss der Nutzer ausdrücklich zustimmen, die Tracking-Erlaubnis kann auch jederzeit wieder entzogen werden. Apple nennt die Maßnahme „App-Tracking Transparenz“.

Ursprünglich wollte der US-Konzern das Feature bereits im Vorjahr mit iOS 14 veröffentlichen. Damit sich aber App-Entwickler, die oftmals auf Werbeumsätze angewiesen sind, besser darauf vorbereiten konnten, wurde aber eine Schonfrist gewährt. Vor allem Social-Media-Riese Facebook und die Werbebranche kritisieren die Maßnahme scharf, da sie Umsatzeinbußen befürchten. In Deutschland brachten Branchenvertreter bereits eine Wettbewerbsbeschwerde beim Bundeskartellamt ein.

Entsperren mit Maske möglich, aber ...

Die Corona-Pandemie erschwerte das Entsperren von iPhones und iPads per Gesichtserkennung (Face ID) deutlich, da das Tragen von Gesichtsmasken mittlerweile zum Alltag gehört. Ein neues Feature in iOS 14.5 soll das deutlich erleichtern. Der Haken daran: Man muss allerdings eine Apple Watch mit der neuen watchOS 7.4 besitzen, um sein iPhone auch per Face ID entsperren zu können, während man eine Gesichtsmaske trägt.

Mithilfe der Apple Watch kann auch lediglich das Gerät selbst entsperrt werden. Andere Anwendungen, zum Beispiel das Einloggen mit der Apple ID auf Webseiten oder das Bezahlen mit Apple Pay, können auf diesem Weg nicht bestätigt werden.