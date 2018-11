Top 5: Thanksgiving-Truthähne

1., Frank’s

Das beste amerikanische Restaurant Wiens, dementsprechend sorgfältig nimmt man sich hier auch des Themas an: Truthahn mit allem, was dazu gehört, à la Carte oder dreig. Menü (43,50 €).



Wien 1, Laurenzerberg 2,

Tel: 01/533 78 05,

22. und 23.11. 17-24,

www.franks.at



2., Parkring

Nirgendwo in Wien hat der Thanksgiving-Truthahn so viel Tradition wie hier. Das Menü enthält all die klassischen Zutaten (Kürbis, Süßkartoffel, Cranberries, Maroni, Pumpkin-Pie …), 54 € p.P.



Wien 1, Parkring 12a,

Tel: 01/515 18-6653,

22.-24.11., 19-23,

www.parkringrestaurant.at



3., Andante

In diesem geschmackvoll eingerichteten Kochstudio und Veranstaltungsort wird seit einigen Jahren sehr traditionell Thanksgiving-Truthahn gebraten – mit allem, was dazugehört. 42,– € p.P. (Anzahlung 15,– €).



Wien 3, Hetzg. 39,

Tel: 01/440 20 18 18,

22.11. 18 Uhr,

www.andante.at



4., Stadtflucht Bergmühle

Der wunderbare Wohlfühl-Verein im Weinviertel fällt hier etwas aus der Reihe. Denn: Den Truthahn gibt’s nicht zum Erntedankfest, sondern kurz vor Weihnachten (49,– €). Gut für alle Nachzügler.



2123 Kronberg, Am Russbach 1,

Tel: 0676/333 83 38,

16. und 23.12., 12 Uhr,

Reservierung!,

www.bergmuehle.at



5., Beaver Brewing

Das Craftbeer-Brewpub legt den Thanksgiving-Turkey als Buffet an. Es gibt den gefüllten Bratvogel, Schinken mit Honigglasur, Fisolen, Cranberries, Süßkartoffel, Apple- und Pumpkin-Pie (39,– € p.P.)



Wien 9, Liechtensteinstr. 69,

Tel: 0677/61 01 22 53,

22.11., 18-21,

www.beaverbrewing.at



florian.holzer@kurier.at