Top 5: Kreativ-Gelato in Wien

1., ON ICE

Das aktuellste Projekt: Kreativ-Koch Simon Xie Hong begann seine Laufbahn – man glaubt es kaum –1994 als Eis-Macher in Mistelbach. Seit einem Monat gibt’s fantastische Sorten (Gin Tonic, Bitterschoko-Heidelbeer, Mango-Curry …) in der ChinaBar an der Wien.



Wien 5, Hamburgerstr. 2,

Tel: 01/971 32 88,

Mo-So 12-23.30,

www.chinabaranderwien.at



2., GEFRORENES

Erst 2015 gegründet hat sich der adrette Eissalon gut etabliert. Die Idee dahinter: „Eis wie früher“, also keinerlei künstliche Zusätze, dafür aber durchaus „moderne“ Kreationen wie zum Beispiel salziges Karamell oder weiße Schokolade mit Pistazie.



Wien 18, Währinger Str. 152,

Mo-So 13-19,

www.gefrorenes.at



3., VEGANISTA

Die Schwestern Cecilia Havmöller und Susanna Paller gelten nicht nur als Pionierinnen der veganen Szene, sie haben Wien auch Eis-mäßig verändert. Grandioses Kreativ-Eis (Maple Sirup, Basilikum …) ohne Milch und Obers.



Wien 7, Neustiftg. 23/3,

Tel: 0660/750 68 00,

Mo-Fr 14-19, Sa, So 12-19,

www.veganista.at



4., SCHELATO

Die kreativen Eis-Quereinsteiger von Schelato sind wahrscheinlich die „wildesten“ in Wiens Eis-Szene: Eis aus Uhudler oder Gelato mit Brownie- und Marshmallow-Stückchen. Seit Kurzem mit dritter Filiale im Sonnwendviertel.



Wien 8, Lerchenfelder Str. 34,

Mo-So 12-22,

www.schelato.at



5., GREGORS KONDITOREI

Gregor Lemmerer gilt als einer der besten Konditoren in Wien, alles, was aus seinem Ofen kommt, hat Klasse. Eis kann er ebenfalls, und da verlässt er die konventionellen Pfade oft: Bergkräuter, Klamansi, Litschi-Rose-Himbeer.



Wien 5, Schönbrunner Str. 42,

Tel: 01/544 11 27,

Di-Sa 8-19.30, So, Fei 10-18,

www.gregors-konditorei.at



florian.holzer@kurier.at