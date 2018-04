Top 5: Gelato-Klassiker am Land

1., ARCOBALENO

Seit mittlerweile 20 Jahren macht Sergio Bordon am Heuplatz Eis und Klagenfurt damit ein bisschen italienischer. Seit zwei Jahren werden auch vegane und glutenfreie Sorten produziert.



9020 Klagenfurt, Wiener G. 11,

Tel: 0463/504 680,

Mo-Sa 10-23, So 11-22,

http://arcobaleno-eis.at



2., KONDITOREI PHILIPP

Eine der ersten Adressen in Graz, wenn es um Süßes geht, von Torte bis Krapfen. Auch beim Eis zeigt die Konditorei Philipp ihr Können – das Riesen-Stanitzel in der Krenngasse weist den Weg.



8010 Graz, Krenng. 38,

Tel: 0316/810 033,

Mo-So 8-20,

www.konditorei-philipp.at



3., BACHINGER

Seit 1930 wird in Böheimkirchen Eis gemacht, ein Erfahrungs-Vorsprung, der sich bezahlt macht. Keine Konservierungsstoffe und künstlichen Aromen, Vanille-Eis mit echter Madagaskar-Vanille.



3071 Böheimkirchen, Marktpl. 5,

Tel: 02743/22 51,

Mo-So 8-19,

www.bachinger-eis.at



4., RAIMITZ

Seit gut 100 Jahren sorgt der Raimitz in Krems für Konditorei-Ware – und für gutes Eis. Seit den 50er-Jahren existiert die Filiale am Bahnhofsplatz, die ideale Stärkung vor einer Wachau-Tour.



3500 Krems, Bahnhofspl. 12,

Tel: 02732/824 550,

Mo-Sa 7-19, So, Fei 8-19 Uhr,

www.raimitz.at



5., EISSALON LAXENBURG

Die Meinungen divergieren, ob der Eissalon Laxenburg deshalb so gut ist, weil Bio-Milch aus dem Wienerwald verarbeitet wird, oder weil das Eis am Boot im Schlossteich so schmeckt.



2361 Laxenburg, Hofstr. 7,

Tel: 02236/72752,

Mo-So 10-22,

www.eis-laxenburg.at



florian.holzer@kurier.at