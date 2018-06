Top 5: Gastgärten in Wien

1., FREYENSTEIN

Der vielleicht schönste Gastgarten der Bundeshauptstadt in Kombination mit einer herrlichen, modernen Restaurantküche: Es gibt nur ein einziges Menü, das aber in 12 bis 13 kleinen, köstlichen Gerichten serviert wird. Tolle Weinkarte.



Wien 18, Thimigg. 11,

Tel: 0664/439 08 37,

Di-Sa 18-24,

www.freyenstein.at



2., ECKEL

Der absolute Klassiker nicht nur unter Wiens gutbürgerlichen Gasthäusern, sondern auch unter Wiens schönsten Gastgärten. Hier stimmt eigentlich alles, und das Butterschnitzerl ist genauso legendär wie der hiesige Hummer-Cocktail.



Wien 19, Sieveringer Str. 46,

Tel: 01/320 32 18,

Di-Sa 11.30-15, 18-24,

www.restauranteckel.at



3., PFARRWIRT

Seit elf Jahren wird im Pfarrwirt gekocht, und es scheint fast, als wäre er immer schon da gewesen: historisches Gemäuer, fantastisch renoviert, wunderbar gutbürgerlich bekocht – und der idyllische Gastgarten ist absolut ein Traum.



Wien 19, Pfarrpl. 5,

Tel: 01/370 73 73,

Mo-So 12-24,

www.pfarrplatz.at



4., GLACIS BEISL

Wirklich schöne Gastgärten sind in Wiens City eher die Seltenheit – und besonders selten sind sie mitten im MuseumsQuartier, einen Stock über der Erde. Gärtnerisch wunderschön gestaltet, alter Baumbestand, gutbürgerliche Küche.



Wien 7, Breite G. 4,

Tel: 01/526 56 60,

Mo-So 12-23,

www.glacisbeisl.at



5., PRINZ FERDINAND

Anderswo in Wien werden Grünflächen als Spielplatz oder Hundezone genützt, am Bennoplatz fand aber auch der malerische, kleine Gastgarten des Gasthauses Prinz Ferdinand Platz – wunderschön unter alten Bäumen.



Wien 8, Bennopl. 2,

Tel: 01/402 94 17,

Mo-So 11-24 Uhr,

www.prinzferdinand.at



