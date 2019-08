Top 5: Essen an der Donau

1., MARINA

Die Location ist schlichtweg sensationell, so nah sitzt man in Wien sonst nirgends an der Donau, zumindest nicht zum Essen. Das Angebot ist breit, Brunch, Candle Light Dinner, Fondue oder einfach nur einigermaßen gut essen.



Wien 2, Handelskai 343,

Tel: 0660/507 48 42,

Mo-Sa 11.30-23, So 10-22,

www.marina-restaurant.at



2., TUTTENDÖRFL

Ja, das Restaurant Tuttendörfl ist konservativ, und ja, am Sonntag ist nicht offen. Dafür bietet der Gastgarten einen traumhaften Blick auf den Strom und die Klosterneuburger Au. Gutbürgerliche Küche mit internationalen Akzenten.



2100 Korneuburg, Tuttendörfl 6,

Tel: 02262/72 485,

Di-Sa 11.30-21.30,

www.tuttendoerfl.com



3., HUMER’S UFERHAUS

Der legendäre Geburtsort des „Karpfen, serbisch“ bietet eine baumbeschattete Terrasse direkt an der Donau, auf der man sich alle Arten von Karpfen-Gerichten servieren lassen kann. Es gibt sogar hausgeräucherten Karpfenspeck!



2304 Orth an der Donau, Uferstr. 20,

Tel: 0664/180 03 22,

Mo-So 10-22,

www.uferhaus.at



4., HEINZLE

Der Klassiker unter den Wachauer Fisch-Lokalen hatte es schon schwer – Hochwasser hatte das Restaurant zerstört, es wurde wieder aufgebaut. Erstklassige Süßwasserfischküche. Eine Terrasse näher am Wasser in der Wachau gibt’s nicht.



3610 Weißenkirchen in der Wachau 280,

Tel: 02715/2231,

Mi-Sa 11-21, So 11-19,

www.heinzle.at



5., DONAU RESTAURANT

Auch mit dem sympathischen Lokal im Strombad Kritzendorf ging’s bergauf und bergab. Seit einiger Zeit wird das Donau-Restaurant von einer mazedonischen Familie geführt, großartige Sommerküche, guter Ajvar, großes Herz.



3420 Kritzendorf, Neue Badstr. 11,

Tel: 02243/28 742,

Mo-So 10-22



