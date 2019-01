Top 5: Designer-Skihütten

1., DIE DEANTNERIN

Holz, Glas, Hochkönig-Panorama und Design wie aus dem Science-Fiction-Film. Diese junge Designerhütte ist das schillerndste Projekt in Österreichs Bergen: Pizza, Burger & Edel-Espresso.



5652 Dienten, Bürglalmweg 25,

Tel: 0664/196 36 82,

Mo-So 9-17,

www.deantnerin.at



2., HENDLFISCHEREI

Schon vor ein paar Jahren sorgte die futuristische Designerhütte für eine neue Ästhetik bei der Pisten-Verpflegung. In der pittoresken Hütte gibt’s Grillhendl, Ripperln und geräucherte Forelle.



5771 Leogang, Asitzbahn-Bergstation,

Tel: 06583/20 800,

Mo-So 7.30-22,

www.mama-thresl.com/hendl-fischerei/



3., DER WOLF

Viel puristischer geht’s nicht. Ein bisschen sieht die Hütte aus, als wäre ein Raumschiff notgelandet, modernes Vorarlberger Design in Verbindung mit Schnitzel, Burger, Curry und Erdäpfelcremesuppe.



6764 Lech am Arlberg, Zug 346,

Mo-So 9-17 (ab 20.2. bis 18),

www.derwolf.ski



4., TOM ALMHÜTTE

Auch ein ganz junges Hütten-Projekt, spannende Mischung aus 60er-Jahre und zeitgenössischer Architektur. Almbrunch, Pasta, Surf & Turf, Blutwurstgröstl in gestylter Lounge-Atmo.



5761 Maria Alm, Natrun 50,

Tel: 0676/777 35 86,

Mo-So 8-17,

www.edertom.com



5., GUMPENBAR

Erinnert zwar an eine Hütte, besteht aber hauptsächlich aus Glas, das einen tollen Ausblick erlaubt. Zu essen gibt’s Flammkuchen, Gulasch und Würstel aus der hauseigenen Fleischerei.



8967 Haus, Höflehner Gumpenberg 2,

Tel: 03686/2548,

Mo-So 9-17.30,

www.hoeflehner.com



