Florian Holzers Top5: Kreativ-Gansln

1 RATSCHEN

Das Gansl ist nicht der einzige Grund, warum man das Restaurant Ratschen im südöstlichen Winkel des Landes aufsuchen sollte, aber es ist einer: Die Weidegänse stammen aus der Region und Stefan Csar bereitet sie sowohl klassisch als auch als Teil des Abendmenüs zu.



7474 Deutsch Schützen 254,

Tel: 03365/200 82,

Mi-Sa 11-23, So 10-17,

www.ratschen.at



2 DER TSCHEBULL

Der Tschebull ist eines der ältesten Gasthäuser Kärntens und seit Jahrzehnten um die Pflege der Gansl-Rezeptvielfalt bemüht: Gänseschmalz, Gänseparfait, Gansl-Festtagssupe, Gansl-Ritschert, Gansl-Kutteln, Gansl-Hascheeknödel, Gansl-Krautwickler …



9580 Egg, Seeuferstr. 26,

Tel: 04254/21 91-0,

bis 17.11. Mi-So 12-14.30, Mi-Sa 17-21,

www.tschebull.cc



3 LUDWIG VAN

Das urgemütliche Top-Restaurant hat einen neuen Küchenchef, Bernhard Stocker, er legt das Gansl teils klassisch – mit wahlweise Rot- oder Speckkraut –, teils kreativ mit Terrine und thailändisch inspirierter Suppe an. Und zwar sowohl als Menü als auch à la Carte.



Wien 6, Laimgrubeng. 22,

Tel: 01/587 13 20,

11.-16.11. Mo-Fr 18-24,

www.ludwigvan.wien



4 SPEZEREI

Die kleine Vinothek am Karmeliterplatz richtet ihre Aufmerksamkeit traditionell ins Friaul und nach Venedig. Dementsprechd wird das dreigängige Gansl-Menü hier austro-italienisch angelegt, mit Kümmelbraten-Crostini, Gnocchi mit Gansl-Ragout und Birnenstrudel.



Wien 2, Karmeliterpl. 2,

Tel: 0699/17 20 00 71,

11.-15.11. 17-23,

www.spezerei.at

5 HANSY

Gansl-Zeit ist Haupt-Saison beim Hansy am Praterstern. Seit jeher wird versucht, das klassische Spektrum ein bisschen zu erweitern. Heuer zum Beispiel mit getrüffelter Gänseleber, Carpaccio vom Gänsebrust-Speck, gebackener Gänseleber oder Gansl-Bratwurst.



Wien 2, Heinestr. 42,

TEl: 01/214 53 63,

bis 20.11. Mo-So 11-23,

www.hansy-braeu.at

Noch mehr Lust auf Gansl? Vergangene Woche gab’s hier die Top Fünf der Gansl-Klassiker.

Nachlesen auf www.kurier.at/freizeit