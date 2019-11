Florian Holzers Top5: Innereien-Lokale

1 GUT PURBACH

Max Stiegl ist der unbestrittene König der Innereien-Küche. Sei es Lamm, Kalb, Fisch oder Gans, Stiegl fällt zu jeder Innerei jeden Tieres etwas ein, ja, auch Euter. Absolute Spezialität: das Huhn in der Schweinsblase. Fallweise wird sogar selbst geschlachtet, absolutes Erlebnis.



7083 Purbach, Hauptstr. 64,

Tel: 02683/560 86,

Do-Sa 12-14, Mo-Sa 18-21, So, Fei 12-18,

www.gutpurbach.at



2 GASTHAUS WOLF

Innereien faszinierten Jürgen Wolf immer schon, seit Eröffnung seines Gasthauses sind sie fixer Bestandteil der Karte, mal wienerisch, mal mediterran: Stierhoden, Kutteln, Beuschel, Bries, Hirn, Nieren, Leber sowieso, im November außerdem Gansl-Bruckfleisch.



Wien 4, Rienößlg. 17,

Tel: 01/581 15 44,

Mo-Fr 12-14, 17-24,

www.gasthauswolf.at



3 DER G’SELCHTE

Thomas Scherhaufers Gasthaus in Bruck/ Leitha ist unter Innereien-Freunden über die Landesgrenzen bekannt. Scherhaufer sucht stets nach alten, in Vergessenheit geratenen Rezepten, etwa „Finanziera“, Ragout vom Hahnenkamm. Spezialität: Kaninchenleber.



2460 Bruck an der Leitha, Altstadt 5,

Tel: 02162/622 52,

Mo-Fr 9.30-14.30, 18-22,

www.dergselchte.at



4 STERN

Nach dem Ende des „Barbanek“, lange Jahre Wiens einzigem Lokal mit Focus auf Innereien, hatte Simmering noch ein Ass im Ärmel: In diesem grandiosen Gasthaus finden sich Karpfenmilchner, „weiße Nierndln“, Hirn, Nieren, Bries, Leber und Beuschl. Top!



Wien 11, Braunhuberg. 6,

Tel: 01/749 33 70,

Mo-So 9-23,

www.gasthausstern.at



5 HAAS-BEISL

Im Haas-Beisl sind Innereien ein Fixpunkt, auch nach der Neuübernahme vor einigen Jahren. Hier werden sie nach Altwiener Tradition zubereitet. Im Jänner und im Februar werden spezielle „Sautanz“-Essen veranstaltet, da spielen Innereien natürlich auch eine Rolle.



Wien 5, Margaretenstr. 74,

Tel: 01/586 25 52,

Di-Sa 11-23, So 11-21,

www.haasbeisl.at



