Florian Holzers Top5: Heurige in Niederösterreich

1., HEURIGENHOF BRÜNDLMAYER

Ja, natürlich kann man im Heurigen-Restaurant dieses Top-Weinguts auch ein Degustationsmenü genießen. Noch bis September bekommt man mittwochs, samstags und sonntags aber eben auch einen feinen „Picknick-Korb“ (45,– €) für den Genuss im Weingarten. Gute Idee!



3500 Langenlois, Walterstr. 14,

Tel: 02734/2883,

Mi-Fr 15-22, Sa, So, Fei 12-22,

www.heurigenhof.at



2., HEURIGER SPAETROT

Von den vielen Heurigen in Gumpoldskirchen ist der Spaetrot eine Klasse für sich: Erstens Top-Lage im Ort, zweitens toller Garten, nette Räume, drittens großartige Weine, viertens fantastisches Essen, für das man sich Ratschlag diverser Gourmet-Köche holt.



2352 Gumpoldskirchen, Wiener Str. 1,

02252/622 30,

Do-Mo 11-23,

www.heuriger-spaetrot.com



3., PULKERS HEURIGER

So mancher denkt bei „Wachau“ nur ans Nordufer der Donau, doch auch der Süden kann’s, und der Heurige des ehemaligen Top-Gastronomie-Mitarbeiters ist hier erste Adresse: traumhafter Garten, legendäres Bratl und ein paar sehr interessante Weine.



3602 Rührsdorf, Kellerg.,

Tel: 0664/393 53 12,

Mo, Di, Do 14-22, Fr 14-23, Sa 12-24, So 12-21,

www.pulkers.at



4., WEINBEISSEREI

Der zweifellos etwas andere Heurige: Moderne Architektur mitten in den Weingärten, sehr interessante, biodynamische „Natural“ Weine von Winzer Matthias Hager, traumhafter Blick über das Kamptal und nicht zuletzt Spezialitäten von den frei gehaltenen Turopolje-Schweinen, von Hermann Hager toll zubereitet.



3562 Mollands 84,

Tel: 02733/780 80,

Do, Fr ab 16, Sa, So, Fei ab 12,

www.hagermatthias.at//weinbeisserei.htm



5., STEFAN BAUER

Top-moderne Weingut-Architektur in Verbindung mit alten Heurigenbankerln, nicht nur Brot, Fleisch, Fisch und Gemüse stammen aus der unmittelbaren Umgebung rund um Königsbrunn (der Wein natürlich auch), sondern bei Stefan Bauers Heurigen werden sogar die Möbel von lokalen Produzenten gemacht.



3465 Königsbrunn am Wagram, Rathauspl. 19,

Tel: 02278/ 2771,

Mo-Fr ab 17, Sa, So ab 16,

www.weingutbauer.at